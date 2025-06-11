Почти 40 электрических подстанций обновят на западе Подмосковья за год

Министерство энергетики Московской области заменяет иностранные технологии отечественными разработками в сфере топливно-энергетического комплекса. Это стратегическое направление помогает формировать современную и независимую энергосистему региона.

В рамках инвестиционной программы специалисты компании «Россети Московский регион» проводят замену импортных ячеек в трансформаторных подстанциях на современные устройства комплектного распределительного устройства 10 кВ российского производства. В Волоколамском округе такие работы уже завершили на двух подстанциях в деревнях Иванцево и Нелидово.

«Импортозамещение — наш приоритет. Мы последовательно реализуем политику импортозамещения в разных направлениях энергетического комплекса — в теплоснабжении, газовой отрасли, электроэнергетике», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Новое оборудование отличается повышенной надежностью и безопасностью. В современных ячейках используются вакуумные выключатели, которые снижают риск повреждений в сети и обеспечивают защиту как для техники, так и для обслуживающего персонала. Кроме того, срок службы такого оборудования — около 30 лет.

До конца года компания планирует обновить еще 39 подстанций в западной части Подмосковья — в Истре, Наро-Фоминске, Лотошине, Можайске, Одинцове, Рузе и Шаховской.