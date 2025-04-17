Почти 40 единиц тяжелой медтехники заработало в больницах Подмосковья с января

В отделении № 5 Подольской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Его закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало 38 единиц тяжелой медтехники.

«Так, в областных больницах начали работу аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы, а также рентген-аппараты. Сегодня в Подольской больнице запустили новый рентген-аппарат. На его закупку было направлено почти 29 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Всего с начала года в Подмосковье заработало 19 новых рентген-аппаратов. Напомним, направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона 122.