Почти 40 домов незаконно подсоединенных к канализации выявили в Истре

За этим на регулярной основе следит водопроводно-канализационное хозяйство при МУП «Истринская теплосеть». Его сотрудники выявили почти 40 адресов, которые незаконно подключены к канализационным сетям в Истре за прошлый год.

С владельцами 25 домов удалось договориться по-хорошему, и они заплатили за ущерб. В остальных случаях пришлось перекрыть трубы специальными заглушками. По этим делам сейчас идут судебные разбирательства.

Таких результатов добиваются за счет отработанного плана. Сначала специалисты проверяют, кто подключен к канализации, и сравнивают это со списком тех, кто подключен законно, затем, если на доме найдена незаконная врезка, на него вешают табличку с просьбой связаться с юридическим отделом компании, чтобы решить проблему. В случае, когда владелец дома не реагирует, его могут отключить от канализации принудительно.

А еще нарушителю придется заплатить за то, что он пользовался канализацией без разрешения. Сумма штрафа может быть до 47 тысяч рублей в день.