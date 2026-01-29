Почти 40 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Фото: Игровая комната в новом детском саду №19/3 средней школы №15 в мкр. Саввино округа Балашиха / Медиасток.рф

В Московской области регулярно обновляют дошкольные учреждения. В 2026 году в регионе планируют капитально отремонтировать 38 детских садов, выделив на эти цели порядка 7,8 миллиарда рублей.

В Народную программу «Единой России» включают учреждения, где особенно требуется обновление.

«Наши дети должны ходить в свое первое учреждение образования с удовольствием — красивые группы, удобная мебель, кабинеты, музыкальный и спортивный залы — оснащены всем необходимым оборудованием. И, конечно, с точки зрения инженерных систем и безопасности — все должно быть сделано на самом высоком уровне», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В список на текущий год вошли учреждения в Балашихе, Бронницах, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Жуковском, Истре, Кашире, Клину, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Пушкино, Серпухове, Химках, Чехове и Щелкове.

Эта работа – часть общероссийской программы, которая нацелена на создание современных условий для самых маленьких, включая развитие ясельных групп.

С 2021 года в Подмосковье капитально отремонтировали 108 садов.