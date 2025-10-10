Почти 40 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжается масштабное обновление социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений остается капитальный ремонт детских садов.

В Министерстве строительного комплекса региона сообщили, что список объектов, которые готовятся к преображению, уже определили.

«В 2026 году в рамках государственной программы Московской области отремонтируем 38 зданий детских садов. Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях», — пояснил глава ведомства Александр Туровский.

Новые пространства для детей, в частности, появятся в Балашихе (отделения школ № 6, № 12 и отделение № 5 гимназии № 9), в Богородском округе (дошкольное отделение центра образования № 25), а также в Бронницах, где обновят дошкольное отделение школы № 2 имени Н. А. Тимофеева.

В список также вошли учреждения в Воскресенске — отделения школы № 5 и лицея № 23, Дмитрове — дошкольное отделение гимназии «Логос», и Долгопрудном — детский сад № 6 «Звездочка».

В Домодедове капитальный ремонт пройдет в дошкольных подразделениях «Светлячок» Востряковского лицея № 1 и «Заряночка» Заревской школы.

Обновления ожидают и детские сады в Жуковском, Истре, Кашире, Клину, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Пушкинском округе, Серпухове, Солнечногорске, Фрязине, Чехове, Химках и Щелкове.