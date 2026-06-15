Почти 40 библейских гравюр представили на выставке в Солнечногорске

Уникальная экспозиция «Сила образа и слова» была приурочена к 330-летию первой на Руси цельногравированной книги — «Библии в картинках», созданной мастером Василием Коренем в 1696 году. Мероприятие прошло 11 июня.

Гравюры иллюстрировали сюжеты из книги Бытия и Апокалипсиса. Выставку провели при поддержке главы округа Константина Михалькова. Организаторами выступили местная Ассоциация ветеранов специальной военной операции совместно с Академией народного искусства России и арт-резиденцией «Дом с мольбертом». В этом году также отмечается 325-летие первой в России «Библии для народа».

Советник главы округа Виктория Куракова поблагодарила первого вице-президента Академии народного искусства России, директора арт-резиденции «Дом с мольбертом» Георгия Годлевского и его супругу, художницу Лидию Бурканову за организацию этой замечательной выставки. Она подчеркнула, что это не просто старинные гравюры, а наша история, культура и духовная опора.

Оригинал произведения хранится в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. Выставка прошла в честь Дня России и вызвала большой интерес у жителей и гостей города.