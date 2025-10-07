Почти 4 тысячи жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Жители Подмосковья активно участвуют в донациях для спасения пациентов больниц. В федеральный регистр доноров костного мозга вступили почти четыре тысячи человек.

Пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток может быть необходима людям с онкологией, гематологическими, генетическими и прочими патологиями.

«При различных заболеваниях клетки крови могут повреждаться, а их производство — замедляться. Именно в таких случаях и проводится пересадка костного мозга. Донор отдает лишь 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, которые восстанавливаются в короткие сроки, а нуждающийся в них человек получает шанс побороть болезнь», — пояснил главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

В регистр доноров вносят сведения о генотипе людей, которые решили стать донорами. Дать свое согласие на проведение процедуры могут все желающие в возрасте 18 до 45 лет без противопоказаний. Рекомендуется подать данные до 35 лет.

Чтобы войти в регистр, необходимо оставить заявку на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье». После этого с потенциальным донором свяжется сотрудник Московского областного центра крови, чтобы договориться о дате визита в медицинское учреждение.

У заявителя возьмут кровь, чтобы провести HLA-типирование и установить генетическую совместимость донора и пациента. Шанс такого совпадения крайне мал — 1:10000, поэтому важно, чтобы в регистре состояло большое количество желающих помочь.

Дополнительные сведения о процедуре доступны на сайте донорского движения Московской области.