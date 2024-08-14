Почти 4 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение по уходу за инвалидами

В Подмосковье работают 11 симуляционных классов для обучения жителей уходу за инвалидами. Занятия в таких школах уже посетили почти четыре тысячи человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас в регионе живут около 400 тысяч инвалидов, около половины из них нуждаются в постоянном уходе. Обучиться этому могут все желающие в специальных симуляционных классах.

«Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату», — рассказала она.

В Школах ухода рассказывают о том, как помогать инвалидам при проведении гигиенических процедур, перемещении, организации досуга.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

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