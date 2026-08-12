Почти 4 тысячи заявок на актуализацию реестра лицензий УК подали в Подмосковье

В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что услугой по внесению изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ воспользовались уже свыше 3,8 тысячи раз. Электронный сервис доступен на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения» .

Услуга предназначена для представителей управляющих организаций Подмосковья, которым необходимо актуализировать сведения в реестре лицензий. Это требуется при заключении, расторжении или прекращении договора управления многоквартирным домом, а также при изменении способа управления.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить комплект документов. Решение направят в личный кабинет заявителя в течение десяти рабочих дней.