Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года

С января через портал госуслуг Подмосковья подали свыше 3,8 тысячи электронных заявлений на получение охотничьих билетов. Благодаря цифровым технологиям процедура максимально упрощена.

Оформить документ могут совершеннолетние россияне, зарегистрированные в Подмосковье (как постоянно, так и временно), не имеющие судимости и знающие требования охотничьего минимума.

Полученный билет федерального образца действует бессрочно на всей территории страны, открывая возможности для любительской и спортивной охоты в любом регионе.

Для оформления документа достаточно заполнить электронную форму на портале, прикрепить фотографию и дождаться ответа, который поступит в личный кабинет. При необходимости бумажный вариант документа можно получить в любом удобном отделении МФЦ. Сервис также позволяет дистанционно аннулировать охотничий билет.

Процедура занимает не более пяти рабочих дней и совершенно бесплатна для заявителей.