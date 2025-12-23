Почти 4 тысячи незаконных торговых точек устранили в Подмосковье с января

Устранение незаконных торговых объектов продолжается в Подмосковье. Всего с начала года было демонтировано 3,9 тысячи нелегальных киосков.

В Московской области активно устраняют торговые точки, которые не соответствуют требованиям или работают без разрешений. Как отметили в региональном Минсельхозпроде, это позволяет обеспечить безопасность покупателей и соблюдение санитарных норм.

Выявлять такие места помогают технологии искусственного интеллекта. Умные камеры системы «Безопасный регион» помогли обнаружить более трех тысяч нарушений. Общая сумма штрафов составила 2,6 миллиона рублей.

«Трансформация торговой сферы продолжится и в 2026 году. Совместное использование выездных мониторингов и современных систем видеонаблюдения позволяет эффективно выявлять нарушения и поддерживать порядок в общественных пространствах региона», — отметили в министерстве.