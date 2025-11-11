Почти 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,9 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 210 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в областном Минтрансе, больше всего нарушителей на минувшей неделе выявили в Красногорске. Там эвакуировали 493 автомобиля, которые были припаркованы в зоне запрещающих знаков. Еще 338 случая зафиксировали в Химках, 343 — в Мытищах, 290 — в Ленинском округе и 263 — в Люберцах.

Водителям напомнили, что оставлять машины нельзя на автобусных остановках, в проездах, а также в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходных переходах и во втором ряду.

Узнать местоположение эвакуированной машины можно по телефону 112.