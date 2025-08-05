Почти 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3,7 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 97 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, в Красногорске с улиц переместили 421 машину, в Ленинском округе — 356, в Химках — 341, в Мытищах — 311, в Люберцах — 300.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб. Машины не следует оставлять в зоне запрещающих знаков, во втором ряду, на пешеходном переходе, на автобусной остановке и у контейнерных площадок.

Узнать местоположение эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».