Почти 4 тысячи юных спортсменов обследовали в НИКИ детства с января

Около четырех тысяч юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в НИКИ детства с начала года. Это необходимо для получения доступа к тренировкам.

Как рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ Дарья Коледова, ребята сдают анализы, проходят ЭКГ, рентген и другие исследования.

«У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около трех часов», — рассказала она.

Детей принимают педиатр, кардиолог, психолог невролог и другие специалисты. После этого оформлют заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.

Врачи НИКИ детства принимают команды по 160 видам спорта.

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