24 апреля 2024, 09:04
Почти 4 тысячи ям отремонтировали в Балашихе с начала года
Ямочный ремонт проводится в Балашихе с начала года. За это время дорожные рабочие устранили свыше 3,7 тысячи ям.
Всего в Балашихе зафиксировали и оцифровали более четырех тысяч ям на дорогах, большую часть из которых уже отремонтировали.
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Новая технология позволяет удалить покрытие с помощью специального оборудования. Если на месте ям — лужи, дорожники сначала осушают их, а после заполняют участок смесью из асфальтобетона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.
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