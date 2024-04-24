Подмосковье 24 апреля 2024, 09:04 Почти 4 тысячи ям отремонтировали в Балашихе с начала года Пресс-служба администрации Балашихи

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Ямочный ремонт проводится в Балашихе с начала года. За это время дорожные рабочие устранили свыше 3,7 тысячи ям.

Всего в Балашихе зафиксировали и оцифровали более четырех тысяч ям на дорогах, большую часть из которых уже отремонтировали.

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Новая технология позволяет удалить покрытие с помощью специального оборудования. Если на месте ям — лужи, дорожники сначала осушают их, а после заполняют участок смесью из асфальтобетона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

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