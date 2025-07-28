Почти 4 тысячи человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня

В парках Подмосковья регулярно проводят акции по проверке здоровья. В минувшие выходные медицинские бригады обследовали посетителей зон отдыха в 32 округах региона.

Среди участников акции «Проверь здоровье в парке» были зеленые зоны в Балашихе, Дубне, Коломне, Кашире, Можайске, Мытищах, Серпухове и других муниципалитетах.

«С начала лета бригады наших врачей проводят профилактические осмотры в парках Подмосковья по выходным. За это время возможностью проверить здоровье на свежем воздухе воспользовались более 3,7 тысячи человек, в том числе 767 — за прошедшие выходные», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В ходе акции все желающие могут бесплатно измерить артериальное и глазное давление, пройти антропометрическое обследование и другие виды диагностики.

При наличии показаний врачи направляют пациентов на дополнительное обследование в поликлиники. Результаты осмотров автоматически загружаются в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье».