Почти 4 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

С улиц Московской области за минувшую неделю переместили 3902 автомобиля, которые были припаркованы с нарушениями правил. Это превысило показатели прошлой недели на 185 машин.

Больше всего автомобилей эвакуировали в округах Химки, Мытищи, Ленинский, Красногорск и Люберцы.

Водителям напоминают, что их транспортное средство могут переместить, если его оставили в зоне действия запрещающих знаков, на стоянке для инвалидов, пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним. Также эвакуация возможна, если машину припарковали во втором ряду или на месте остановки общественного транспорта.

Чтобы получить информацию о перемещенной машине можно позвонить по номеру 112, зайти в приложение 112 МО или самостоятельно ознакомиться с данными на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.