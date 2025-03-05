Почти 4 тыс. онлайн-заявок на регистрацию животных подали в Подмосковье с января

Более 3,8 тысячи заявлений на регистрацию домашних животных подали на портале госуслуг Подмосковья с начала года. С 1 марта эта процедура стала обязательной для собак старше трех месяцев.

В Мингосуправления региона пояснили, что сервис «Регистрация домашних животных» находится на сайте в разделе «Домашние животные». Кроме того, его можно найти в мобильном приложении Добродел.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, а затем указать собственные данные, сведения о животном, прикрепить его фотографию и ветеринарный паспорт.

Во время подачи заявления можно записаться на прием в клинику, где специалист осмотрит питомца и установит чип в случае необходимости. Регистрация бесплатная.