Почти 4 млрд рублей направят на развитие малого и среднего бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в 2026 году предусмотрено около 3,7 миллиарда рублей. Общий объем финансирования программы превышает 16,5 миллиарда.

По данным Мособлдумы, в августе число субъектов маслого и среднего предпринимательства в регионе достигло почти 470 тысяч. За год их стало более чем на 21 тысячу больше — рост составил около 5%. Предпринимателям компенсируют до 50% подтвержденных расходов на приобретение оборудования, но не более 10 миллионов рублей. При покупке оборудования в лизинг можно получить до 50% первоначального взноса, максимум пять миллионов рублей.

Для промышленных предприятий действует отдельная мера — возмещение до половины затрат на новое оборудование, включенное в реестр российской промышленной продукции. Размер выплаты может достигать 20 миллионов рублей на одного получателя.

«Предусмотрено возмещение до половины затрат на услуги интернет-площадок для продажи товаров — это важно для самозанятых и небольших компаний, которые развивают онлайн-торговлю. Для тех, кто работает по франшизе, компенсируем до 50% затрат», — добавил депутат Тарас Ефимов.

Кроме того, Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным обязательствам субъектов МСП и самозанятых. Предприниматели также могут получить микрокредиты по льготной ставке в Фонде микрофинансирования Московской области и обратиться за помощью в центры «Мой бизнес».

«Наша главная задача — создать такую среду, в которой предпринимателю будет выгодно и комфортно работать. Каждый рубль поддержки должен оборачиваться новыми рабочими местами, ростом производства и укреплением экономики Подмосковья», — заключил парламентарий.

Подробная информация о действующих мерах поддержки размещена на инвестиционном портале.