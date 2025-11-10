Почти 4 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа с начала осени

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Жители региона могут сделать прививку бесплатно.

Процедура доступна в поликлиниках и мобильных комплексах. Бригады работают в наиболее оживленных местах округов.

Дети также могут сделать прививку с учебных заведениях.

«С начала осени в Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививка — самый эффективный способ защиты от болезни и опасных осложнений. В настоящий момент вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 3,8 миллиона человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой необходимо пройти медицинский осмотр. Запись на прием доступна на сайте государственных услуг, по номеру телефона 122 и через бота в Telegram.

График работы мобильных комплексов можно найти по ссылке.