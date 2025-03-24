Почти 4 километра покрытия отремонтируют на трех дорогах в Реутове в 2025 году

Капитальный ремонт дорог продолжается в Реутове. В этом году полотно обновят на трех ключевых магистралях города.

Ремонт уже идет на Молодежной улице. Здесь специалисты демонтируют старое покрытие и меняют бордюрный камень.

«Основное внимание будет уделено проспекту Мира, где предстоит обновить покрытие на участке протяженностью 2,4 километра. Площадь ремонта составит 27 тысяч квадратных метров. Сейчас проект проходит экспертизу для определения точного объема и стоимости работ, которые значительно улучшат транспортную ситуацию в муниципалитете», — добавил заместитель главы городского округа Реутов Евгений Бекяшов.

Кроме того, отремонтируют дорогу на улице Дзержинского. Всего в муниципалитете приведут в порядок 3,9 километра дорожного покрытия. Общая площадь составит 44 тысячи квадратных метров.

Отметим, что работы проходят в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры Московской области.