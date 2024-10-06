Почти 4 километра линий электропередачи обновили в Коломне

В городском округе Коломна завершен капитальный ремонт кабельно-воздушных линий и подстанций, проведенный специалистами «Мособлэнерго». По информации Министерства энергетики Московской области, эти работы позволили значительно повысить надежность электроснабжения для более чем пяти тысяч местных жителей.

В рамках ремонта энергетики заменили провода и опоры распределительных сетей на улицах Песочная, Кирпичная, Глинная, Полевая, а также в районах Подлипки-3 и Подлипки-4. Работы затронули и территории садовых некоммерческих товариществ «Отдых» и «Коломзавод-2». Общая протяженность обновленных сетей составила 3,9 километра. Кроме того, были отремонтированы 1,9 километра высоковольтных кабельных линий от питающего центра «Голутвин», что улучшило качество электроснабжения в микрорайоне Колычево.

В июне специалисты провели модернизацию распределительной трансформаторной подстанции на улице Ленина. Здесь заменили устаревшее оборудование: вместо семи ячеек с масляными выключателями установили современные вакуумные выключатели. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение центральных районов города, включая 15 многоквартирных домов, школу № 14, детские сады № 3 и 14, а также важные объекты инфраструктуры, такие как станция перекачки и насосная станция.

Капитальный ремонт сетей проводится ежегодно во всех округах Подмосковья, где расположены объекты компании. Работники филиалов «Мособлэнерго» и подрядных организаций занимаются ремонтом кабельных и воздушных линий электропередачи, модернизацией электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций, а также очисткой охранных зон вдоль линий электропередачи.

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