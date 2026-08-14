Почти 390 тонн меда произвели в Подмосковье за год

В Медовый Спас, который отмечают 14 августа, принято освящать мед нового урожая и угощать им родных. В Московской области пчеловодство остается значимой частью сельского хозяйства.

По данным регионального Минсельхозпрода, в Подмосковье содержится около 12,2 тысячи пчелиных семей. В 2025 году местные хозяйства произвели 387 тонн меда.

Развитием отрасли занимаются как крупные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства. Среди них — пасека «Медовый сад», «Сотовмед», хозяйства «Золино», «Знатный пчеловод» и «ТехноВелес».

Пчелы не только производят мед, но и опыляют сельскохозяйственные культуры, поддерживая природное разнообразие региона.

При выборе продукта специалисты рекомендуют оценить его консистенцию и аромат. Натуральный мед со временем кристаллизуется, сохраняя однородность, и обладает выраженным естественным запахом. Небольшая мутность допустима, тогда как осадок или расслоение могут указывать на неправильное хранение либо наличие добавок.

Покупать мед надежнее на официальных рынках и региональных ярмарках. Адреса торговых площадок опубликованы на портале «Мой АПК».