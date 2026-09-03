Почти 390 двоен и 2 тройни родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье выстроена современная трехуровневая структура медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал о том, что в состав этой сети входят шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

Региональная инфраструктура предлагает семьям широкий выбор форматов появления ребенка на свет. Помимо стандартных протоколов, доступны мягкие, вертикальные и партнерские роды, а также возможность присутствия доулы.

«С начала года в Подмосковье на свет появились 388 двоен и две тройни. В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и безопасных родов: в родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, родильные дома и перинатальные центры оснащены современным медицинским оборудованием. Кроме того, будущим мамам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах подготовки к родам и многое другое», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забели

Подробную информацию об услугах можно найти на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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