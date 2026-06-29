Почти 380 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю

В Подмосковье активно развивают систему «Безопасный регион». За минувшую неделю к ней подключили еще 378 видеокамер, а с начала года — свыше 5,5 тысячи.

Камеры наблюдения устанавливают у входов в подъезды многоквартирных домов, на дорогах, перекрестках, в парках, общественном транспорте, возле магазинов и в других общественных местах.

Особое внимание уделяют игровым площадкам и детским государственным учреждениям.

Устройства позволяют тщательно следить за порядком и предупреждать правонарушения.

В общей сложности на территории Московской области сейчас работают свыше 172 тысяч камер системы «Безопасный регион».