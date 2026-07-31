Почти 3,7 тысячи исследований качества воды провели в Подмосковье в июле

В июле специалисты лаборатории «Мособлводоканала» исследовали 3 694 пробы питьевой и сточной воды. Работы провели в рамках программы экологического контроля качества водных ресурсов.

Мониторинг охватывает весь цикл водоснабжения — от природных источников до очистки и возврата воды в окружающую среду.

Для оценки качества воды до ее поступления потребителям на водозаборных узлах и артезианских скважинах отобрали 2 267 проб. Еще 1 427 исследований провели на очистных сооружениях, чтобы подтвердить соответствие очищенных сточных вод природоохранным требованиям.

Дополнительно специалисты проверили 74 пробы сточных вод промышленных предприятий, подключенных к централизованной канализации. Лабораторные исследования позволяют выявлять запрещенные загрязняющие вещества, в том числе нефтепродукты, животные жиры и тяжелые металлы.

При обнаружении нарушений к предприятиям применяются меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.