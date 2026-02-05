Почти 360 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта в 2025 году

В Подмосковье все желающие могут пройти онкоскрининг полости рта. Процедуру проводят бесплатно.

Люминесцентную стоматоскопию можно сделать во время приема у врача.

«Регулярная диагностика позволяет обнаружить на ранней стадии патологические изменения и своевременно начать лечение. Онкоскрининг полости рта проводится быстро и безболезненно. В прошлом году его прошли почти 360 тысяч человек, в результате удалось обнаружить 155 случаев злокачественных новообразований», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Этот показатель на треть превышает результаты прошлого года. Пациентов с патологиями направили на дальнейшие исследования и лечение.

Диагностика, которую проводят с помощью особого светового оборудования, доступна по полису ОМС.