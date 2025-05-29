Почти 350 жителей частного сектора Балашихи решили газифицировать свои дома

Около 350 договоров на получение услуг социальной газификации по президентской программе уже заключили жители Балашихи с начала 2025 года. Всего за этот период поступило 367 заявок от желающих участвовать в проекте.

«Программа президента по социальной газификации имеет огромное значение для нашего города. В Балашихе большое количество частных домов, соцгазификация позволяет газифицировать множество населенных пунктов. Эта программа успешно реализуется у нас уже не первый год, и мы видим положительные результаты — увеличение числа подключенных домов к газоснабжению и улучшение условий жизни наших жителей», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Федеральная программа догазификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Ее участникам бесплатно проводят газ от магистральной трубы до границ участка домовладельцев.

В Подмосковье этим занимаются специалисты компании «Мособлгаз». Остальные расходы собственник берет на себя: ему нужно оплатить работы внутри участка, а также комплект необходимого оборудования.

Более подробную информацию о реализации программы социальной газификации в Балашихе можно узнать в Telegram -чате. Чтобы подать заявку на услугу, нужно зайти на сайт «Мособлгаза» или обратиться в ближайший офис обслуживания клиентов компании. Адреса и график работы офисов обслуживания клиентов можно найти в разделе «Контакты».