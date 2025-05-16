Почти 350 упавших деревьев убрали коммунальные службы в Истре за две недели

Из-за урагана в начале мая многие деревья в Истре упали, не выдержав нагрузки. Коммунальные службы с первого дня приступили к их уборке и уже вывезли около 350 стволов за две недели.

Муниципальная служба содержания территорий подвела итоги работ по расчистке территорий от последствий стихии. В течение первых пяти дней ликвидировали 210 упавших деревьев, включая и те, что сильно накренились, чтобы предотвратить опасность обрыва линий электропередач.

Еще 282 дерева вывезли в следующие дни. Однако, работы продолжаются, ведь от жителей до сих пор продолжают поступать обращения о подобных случаях. Заявки оперативно отрабатывают: на место выезжают специалисты и экологи для оценки ситуации и принятия решения о необходимости спиливания веток или самого дерева.

Также служба напомнила, что за уборку и ликвидацию опасных деревьев на частных территориях ответственность несут собственники этих участков.