Почти 350 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут дистанционно обсудить план лечения со специалистами. С начала 2025 года в регионе провели почти 350 тысяч телемедицинских консультаций.

Услуга удобна тем, что пожилые люди, беременные женщины, дети и другие пациенты могут не посещать медицинские учреждения. Для приема понадобится только стабильный доступ в интернет.

«В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться на дистанционный прием можно при личной встрече с лечащим врачом, через инфомат в поликлинике, по номеру 122 или через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье».