Почти 3,5 тысячи исследований воды провели в Подмосковье в октябре

Сотрудники «Мосводоканала» регулярно проводят проверку качества воды на всех этапах ее движения. За октябрь в Подмосковье было отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод.
Во время исследований специалисты контролируют соответствие ресурса установленным санитарным нормам и выявляют изменения в составе, чтобы успевать вовремя корректировать процессы очистки.
Анализ проводится по спектру характеристик: физико-химическим свойствам, биологическим показателям, температуре и наличию примесей.
Благодаря контролю и исследованиям водоисточники учреждения функционируют исправно и бесперебойно обеспечивают водой жителей Подмосковья.
