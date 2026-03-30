Почти 35 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья с января

В фельдшерско-акушерских пунктах в Подмосковье желающие могут получить телемедицинские консультации. С начала года услугой в регионе воспользовались почти 35 тысяч раз.

Такая возможность доступна людям, проживающим в селах.

«Внедрение телемедицинских технологий в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам из удаленных территорий получать медицинскую помощь без необходимости личного посещения поликлиники», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Желающие могут обратиться за экспертным мнением узкопрофильных специалистов, а также врачей медицинских учреждений более высокого уровня.

Запись доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, а также на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье».