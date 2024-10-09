Почти 330 проектов в сфере импортозамещения запустят в Подмосковье

Почти 330 проектов в сфере импортозамещения создадут в Подмосковье. Благодаря них в регионе появится еще более 29 тысяч рабочих мест.

В Подмосковье заявлено 227 проектов импортозамещения, для 208 из них построят новые производственные объекты, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в регионе заявлено уже 327 проектов технологического суверенитета: 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а 119 — модернизацию работающих производств. Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 миллиардов рублей», — сказала она.

Зиновьева также напомнила о мерах поддержки бизнеса, многие их которых направлены на реализацию проектов импортозамещения. Так, на инвестиционной карте Московской области можно подобрать подходящее место для размещения бизнеса.

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