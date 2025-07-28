Почти 330 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье действует трехуровневая система медицинской помощи беременным женщинам и младенцам, в которую входят шесть перинатальных центров и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. С начала 2025 года в региона не свет появились 329 двойняшек.

В Московской области за этот период также родились две тройни.

«Благодаря высококвалифицированным специалистами, а также оснащению родовспомогательных учреждений региона современной медицинской техникой, мы можем оказывать качественную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Для консультаций также доступен кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатны.