Почти 33 миллиона куриных яиц произвели в Подмосковье с начала года
Подмосковье уверенно наращивает производство яиц, полностью обеспечивая спрос в пасхальный период. В прошлом году в регионе произвели свыше 227 миллионов яиц.
Основной объем пришелся на сельхозорганизации — свыше 162 миллионов, еще более 18 миллионов обеспечили фермерские хозяйства, а почти 47 миллионов — личные подворья.
Уже в первые месяцы текущего года предприятия региона выпустили почти 33 миллиона яиц, а по итогам года планируется выйти на показатель около 250 миллионов.
Рост производства связан не только с увеличением мощностей, но и с реализацией крупных инвестиционных проектов.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в Кашире компания «Белянка» продолжается строительство современного птицеводческого комплекса. После запуска предприятие, в создание которого вложат шесть миллиардов рублей, обеспечит 300 рабочих мест.
Такая динамика позволяет Подмосковью не только стабильно обеспечивать жителей свежими яйцами, но и уверенно входить в число регионов с развитым агропромышленным сектором.