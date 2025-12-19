Почти 310 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с января

Жителям Подмосковья доступна диагностика онкологических заболеваний полости рта. Люминесцентную стоматоскопию можно пройти во время посещения стоматолога.

Процедура эффективная, быстрая и абсолютно безболезненная. Она дает возможность обнаружить патологические процессы еще до появления симптомов.

«С начала года онкоскрининг полости рта в Подмосковье прошли почти 310 тысяч человек, в результате было выявлено 152 случая онкологических заболеваний — это на 32% больше, чем годом ранее», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стоматоскопию проводят бесплатно по полису ОМС. Врач использует специальные очки и лампу, которую направляет в полость рта. Отклонение от нормы сразу становится заметным.