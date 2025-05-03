Почти 3000 жителей Дубны проголосовали за благоустройство территорий

Жители городского округа Дубна выбирают общественное пространство, которое в 2026 году благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего с 21 апреля свои голоса отдали уже около 3000 горожан.

Сейчас два предложенных объекта набрали примерно одинаковое количество голосов: парк Авиастроителей в левобережье и территория вблизи домов № 43 и № 45 на проспекте Боголюбова на Большой Волге.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, проголосовать помогают волонтеры, работающие на городских площадках.

«Процедура займет меньше минуты. Проявите активность: ваш голос — это вклад в развитие Дубны», — призвал руководитель муниципалитета.

Напомним, что благодаря голосованию в Дубне уже облагородили сквер за «Терминалами», сквер имени Павла Журавлева, площадь Космонавтов. Сделать свой выбор можно до 12 июня портале «Госуслуги».