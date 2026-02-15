Почти 3 тысячи школьников прошли собеседование для допуска к ГИА в Домодедове

Итоговое испытание по русскому языку для девятиклассников состоялось 11 февраля во всех школах округа. Оно было направлено на проверку навыков устной речи.

Собеседование включало четыре этапа: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, описание иллюстрации и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводилось 15–16 минут, для детей с ограниченными возможностями здоровья время увеличивалось вдвое. Оценку проводил учитель русского языка, находившийся вне поля зрения ученика.

Как отметили в управлении образования, помимо проверки навыков спонтанной речи, проверялись умения грамотно формулировать мысли и логично строить высказывания.

Для тех, кто не смог пройти собеседование в основной срок или получил незачет, предусмотрены резервные дни: 11 марта и 20 апреля. Впереди у школьников основной этап государственной итоговой аттестации.