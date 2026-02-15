Почти 3 тысячи школьников прошли собеседование для допуска к ГИА в Домодедове

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Итоговое испытание по русскому языку для девятиклассников состоялось 11 февраля во всех школах округа. Оно было направлено на проверку навыков устной речи.

Собеседование включало четыре этапа: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, описание иллюстрации и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводилось 15–16 минут, для детей с ограниченными возможностями здоровья время увеличивалось вдвое. Оценку проводил учитель русского языка, находившийся вне поля зрения ученика.

Как отметили в управлении образования, помимо проверки навыков спонтанной речи, проверялись умения грамотно формулировать мысли и логично строить высказывания.

Для тех, кто не смог пройти собеседование в основной срок или получил незачет, предусмотрены резервные дни: 11 марта и 20 апреля. Впереди у школьников основной этап государственной итоговой аттестации.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте