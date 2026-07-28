Почти 300 жителей Воскресенска прошли диспансеризацию в парке Кривякино

Жители Воскресенска продолжают проходить диспансеризацию прямо во время прогулок в парке усадьбы Кривякино. С начала летнего сезона выездная медицинская бригада обследовала почти 300 человек.

В минувшие выходные на Фонтанной площади парка вновь работала выездная медицинская бригада. Пройти профилактический осмотр могли все желающие старше 18 лет.

Формат выездной диспансеризации остается востребованным у жителей округа. Обследование проходит в комфортной обстановке на свежем воздухе и позволяет без посещения поликлиники оценить основные показатели здоровья.

Первый этап диспансеризации включает измерение артериального давления, роста, веса и индекса массы тела, электрокардиографию, флюорографию, а также лабораторные исследования. Такой комплекс помогает выявить возможные нарушения на ранней стадии.

При необходимости пациентов направляют в поликлинику для дополнительного обследования. Результаты профилактического осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Следующие выездные диспансеризации в парке усадьбы Кривякино пройдут 8 и 22 августа, а также 5 сентября.