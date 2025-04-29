Почти 300 жителей Подмосковья записались в школу приемных родителей онлайн

В Подмосковье все желающие взять ребенка на воспитание должны пройти курс приемных родителей. Более 290 заявлений для зачисления в школу подали на региональном портале госуслуг.

Чтобы оформить опеку над ребенком или начать воспитывать его в своей семье, необходимо быть совершеннолетним и дееспособным человеком с собственным жильем и достаточным доходом. Кроме того, желающие стать приемными родителями не должны иметь судимости за совершение тяжких преступлений и обязаны пройти подготовительные курсы.

Записаться в школу можно в разделе сайта госуслуг «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Ответ поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Также запись можно оформить через приложение «Добродел».