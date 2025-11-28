Почти 300 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье с января

Почти 300 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ с начала года.

Имеющие положительный ВИЧ-статус женщины могут родить здоровых детей при соблюдении рекомендаций врачей, напомнили в региональном Минздраве.

«При соблюдении всех рекомендаций Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю. Всего с начала этого года от родителей с ВИЧ родилось почти 300 здоровых детей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При планировании беременности важно заранее пройти обследование на ВИЧ и при положительном статусе начать антиретровирусную терапию. При этом врачи следят за состоянием женщины на всех этапах беременности и после родов. Ребенка наблюдают до 1,5 года — до снятия диагноза.

По вопросам обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику, кабинеты анонимного тестирования или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Узнать больше о постановке на учет можно по ссылке.