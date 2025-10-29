Почти 300 засоров устранили на канализационных сетях Подмосковья за неделю

Сотрудники «Мосводоканала» за прошедшую недели устранили почти 300 засоров на канализационных сетях. Сотрудники предприятия прочистили колодцы в разных населенных пунктах Подмосковья.

Наиболее напряженной оказалась работа в селе Пышлицы, на улице Новой в поселке Черусти, на улице Пионерской в Электрогорске, на улице Советской в Ликино-Дулево и на других территориях.

Для проведения работ чаще всего использовали специальные машины и гидравлическое оборудование, что позволяло тщательно промыть трубы мощным напором воды и предотвратить поломки.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Сотрудники «Мособлводоканала» напомнили о важности соблюдения правил ухода за системой водоотведения: следует регулярно проверять состояние слива раковины и ванны, использовать сетки-фильтры, а также не смывать в унитаз посторонние предметы.