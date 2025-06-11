Почти 300 учеников посетят предприятия Истры в рамках профориентации

В течение июня почти 300 школьников посетят 18 ведущих предприятий различных отраслей на территории Истры. Экскурсии организуют, чтобы ребятам было легче определиться с будущей профессией.

В муниципальном округе Истра в рамках нацпроекта «Образование» приступили к реализации проекта по профориентации «Билет в будущее». В нем принимают участие учащиеся 8-10 классов.

Делается это для того, чтобы не просто рассказать, а наглядно показать многообразие профессий и специфику реальных производственных процессов, которые действуют в округе.

Школьники познакомятся с работой современных производств, а также пообщаются с профессионалами своего дела, которые не один год работают на предприятии. Они расскажут о всем тонкостях и плюсах работы именно в их компании. Этот проект обеспечивает молодых людей актуальной информацией о востребованных профессиях и возможностях профессионального роста в родном регионе.