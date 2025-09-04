Почти 300 участков дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту в этом году

Почти 300 участков региональных дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего специалисты «Мосавтодора» обновили около 800 километров покрытия.

«В 26 городских и муниципальных округах программа ремонта по нацпроекту полностью завершена, среди них Балашиха, Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Котельники и Лотошино. Помимо укладки нового асфальтобетона специалисты также устраивают обочины и наносят разметку», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Так, в Долгопрудном обновили 1,8 километра асфальта на проспекте Пацаева. Ежедневно по этой дороге проезжают 10,5 тысячи машин. Безопаснее также стала 1-я Советская улица, Лихачевский проезд и съезд с эстакады «Водники».

В Домодедове обновили развязку на 44,3 километра Каширского шоссе и дорогу в районе деревни Купчинино. Покрытие заменили на участке от деревни Заболотье до поворота на поселок Госплемзавода Константиново, а также на двух отрезках ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево.

В Балашихе отремонтировали часть Пролетарской улицы, который ведет к станции МЦД Железнодорожная.

Ремонт еще 320 участков завершат осенью. На некоторых из них не только заменят покрытие, но и укрепят обочины.