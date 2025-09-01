Почти 300 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с января

Пациенты подмосковных стоматологов могут пройти диагностику новообразований полости рта. С начала года этой возможностью воспользовались почти 300 тысяч человек.

Диагностику проводят при помощи люминесцентной стоматоскопии — быстрой и безболезненной процедуры. При выявлении патологий врач направляет пациента да дополнительное обследование, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«Всего с начала года в Московской области онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тыс. человек, у 454 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу», — сказал он.

Процедуру проводят при помощи специальной лампы и очков. Врач направляет устройство в полость рта, а любое отклонение от нормы подсвечивается иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностику проводят бесплатно во время приема стоматолога.