Почти 300 тысяч деревьев высадили в лесах Можайского округа за 8 лет

На территории лесного фонда Бородинского филиала «Мособллес» и землях населенных пунктов Можайского округа за последние годы высадили 298 411 деревьев на площади более 110 гектаров. Десятки мест обрели новый облик.

Территория в 7,5 гектара у деревни Вяземское и садоводческого некоммерческого товарищества «Связист» преобразилась до неузнаваемости. В рамках областной программы «Наш лес. Посади свое дерево» в 2017 году здесь высадили 23 850 саженцев. В мероприятии приняли участие почти 1000 человек — от школьников до ветеранов труда.

«Я живу тут и помню, как несколько лет назад мы ходили собирать грибы, там было одно открытое поле. Сегодня идешь, а вокруг зеленые молодые леса. Сама тоже активно принимаю участие в таких акциях. Это счастье — видеть, как земля возвращается к жизни», — делится впечатлениями местная жительница Светлана Филиппова.

Процесс был организован по всем правилам посадки саженцев. Сотрудники Бородинского филиала «Мособллес» заранее подготавливали почву и отмечали ряды.

«До и после — здесь эти два кадра говорят громче любых слов. Мы пришли тогда сажать лес вместе с супругом. Очень рада, что у нас есть возможность не просто смотреть со стороны, а лично посадить дерево», — комментирует участница акции Мария Самосудова.

Общее число участников акции с самого ее старта составляет порядка 2500 тысяч человек.