Почти 300 школьников за 3 месяца сдали нормативы ГТО в Истре

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с января по март 2026 года успешно сдали 297 учащихся из образовательных учреждений Истры. В тестировании участвовали школьники из девяти школ округа.

Среди школ, которые присоединились к ГТО, — Костровская средняя общеобразовательная школа, Курсаковская средняя общеобразовательная школа, Рождественская средняя общеобразовательная школа, Первомайская средняя общеобразовательная школа, Дедовская средняя общеобразовательная школа № 1 и № 3, Истринская средняя общеобразовательная школа № 2 и № 3, Павловская средняя общеобразовательная школа № 3.

Программа испытаний включает три основных блока: силовые упражнения (подтягивания, отжимания), выносливость и скорость (бег, плавание, лыжные гонки), гибкость и координацию (наклоны, прыжки в длину). Сдать нормативы ГТО может любой желающий независимо от возраста.

Записаться на тестирование можно, отправив письмо на электронную почту gto-istra@mail.ru с указанием контактных данных или перейдя по ссылке.