Почти 300 незаконных контейнеров вывезли с площадок в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжают контролировать соблюдение правил при размещении контейнеров. Те, что установлены не по закону, вывозят с площадок.

В округе прошли проверки. Специалисты выявили, что на пяти территориях, где размещались морские контейнеры, есть нарушения.

Так, контейнеры располагаются на не предназначенных для таких целей землях или не соответствуют стандартам размещения. Собственникам выдали предписания. Нарушения они должны устранить в течение 30 дней. После проверки проведут областные Минчистоты и Минэкологии, МЧС, МВД и инспекторы земельного контроля.

«Поручил усилить контроль за использованием земель и соблюдением экологических норм. Наша задача — обеспечить порядок и комфорт для жителей округа», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Нарушители начали вывозить контейнеры. Отметим, что решить проблему несанкционированных контейнерных площадок поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.