Почти 300 нарушений правил парковки выявили в Подмосковье за неделю

В Московской области тщательно контролируют соблюдения правил парковки во дворах. За минувшую неделю благодаря обращениям жителей зафиксировали 281 нарушение.

Основную роль в выявлении неправильных случаев парковки играет мобильное приложение «Народный инспектор».

Наибольшее количество нарушений связано с парковкой на газонах и участках с зелеными насаждениями — за неделю зарегистрировали 219 таких случаев. Еще 62 эпизода касались автомобилей, мешающих вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Приложение автоматически определяет государственный номер автомобиля, время и координаты съемки, после чего информацию передают для проверки.

При подтверждении факта нарушения владельцу транспортного средства выносятся административное постановление. Как ранее подчеркивал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, цифровые инструменты позволяют оперативно реагировать на недобросовестное поведение водителей и повышают эффективность контроля.

Размер штрафов зависит от категории нарушителя: для граждан он составляет от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч, а для юридических лиц может достигать 100 тысяч рублей.