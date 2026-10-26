Почти 300 метров теплосети отремонтировали в Дзержинском

Капитальный ремонт участка тепловой сети завершен. Работы прошли от тепловой камеры ТК-44 у дома № 6А, строение 1, на площади Дмитрия Донского до ТК-67/1 у дома № 20 на улице Ленина.

Протяженность обновленного участка составила 295 метров. Сеть обеспечивает теплом 140 многоквартирных домов и 25 социально значимых объектов. Ремонт повысил надежность теплоснабжения для 50 тысяч жителей Дзержинского.

Работы по модернизации системы теплоснабжения проведены при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по Народной программе «Единой России».

«Сейчас во исполнение задач президентского проекта „Инфраструктура для жизни“ реализуем масштабную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства: только в Дзержинском капитально отремонтировали шесть центральных тепловых пунктов и заменили 5,5 километра теплосетей», — отметил глава округа Владимир Волков.

Еще почти 3,5 километра сетей в округе заменили специалисты «Люберецкой теплосети» в рамках программы модернизации предприятия. В том числе самый изношенный участок — на улице Заречной в Марусино, где прошлой зимой специалистам приходилось устранять 11 повреждений.